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- Hangi kara yolunda çalışma var? 17 Mart Perşembe kara yollarında son durum
Hangi kara yolunda çalışma var? 17 Mart Perşembe kara yollarında son durum
Ailesiyle ya da iş için Perşembe günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?
- AA
- 17.03.2022 - 11:24
Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.
Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.
Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...
17 MART HANGİ KARA YOLUNDA ÇALIŞMA VAR?
- Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Çiftehan-Pozantı kesimi 4-5. kilometrelerindeki Çakıt-8 viyadüğünde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
- Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Kılıç-Orhangazi kavşakları 2-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor.
- Çalışma programına göre otoyolun İstanbul ve İzmir yönlerinde birer şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.
- İzmir-Torbalı-Belevi yolunun 26-28. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
- Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
- Çanakkale-Ezine yolunun 18. kilometresindeki İntepe viyadüğünde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
- Tortum-Uzundere yolunun 5-6, Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
- Suluova-Amasya yolunun 28-39. kilometrelerinde (Amasya çevre yolu mevkisi) bulunan tünel ve aç-kapa yapıları içindeki elektrik-elektronik-elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
- Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerindeki çökme nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
- Batman-Kurtalan-Siirt yolunun 20-25. kilometrelerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.