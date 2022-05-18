Hangi kara yolunda çalışma var? 18 Mayıs Çarşamba kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 18 Mayıs Çarşamba kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için Çarşamba günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 0-11'inci kilometrelerinde (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde trafik Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna aktarılıyor, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolunun 1-8'inci kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla arası) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak geçişler diğer bölüme yönlendiriliyor. TEM Otoyolu'nun Hendek Kavşağı-Gümüşova Kavşağı arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü gerçekleştirilecek.

Ermenek-Mut yolunun 18-19'uncu kilometreleri (Çamlıca mevkisi) arasında yol yapım, Kırıkhan-Hatay yolunun 1-2'nci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor. Alaca-Sorgun yolunun 20-22'nci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 21-26'ncı kilometreleri arasında (Havza tünelleri) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16'ncı kilometrelerinde muhtelif kesimleri ile Yenişehir-Bilecik yolunun 27-28'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. B

urdur-Antalya yolunun Antalya istikameti 15-16'ncı kilometreleri arasında bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten yapılıyor.