Hangi kara yolunda çalışma var? 18 Nisan Pazartesi kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 18 Nisan Pazartesi kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için Çarşamba günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Serbest Bölge-Gözeneler kavşakları 0-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kavakköy-Gelibolu kavşakları 13-15. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle Tekirdağ yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 35-39. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Dalaman-Fethiye yolunun 11. kilometresi Fethiye istikameti sağ şeridinde meydana gelen oturma sebebiyle ulaşım sol şeritten kontrollü yapılıyor. Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerinde şev koruma çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor. Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 71. kilometresindeki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle tünelin Kastamonu-Çankırı istikametindeki tüp trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametteki tüpten iki yönlü izin veriliyor.

Parlayıcı ve patlayıcı madde taşıyan taşıtlar tünele girmeden Ilgaz Dağı'na yönlendiriliyor. Elazığ-Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 81-91. kilometrelerinde (Turgut Özal Kız Yurdu Kavşağı-Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü) akıllı kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Şırnak-Uludere yolunun 8-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.