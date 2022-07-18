Hangi kara yolunda çalışma var? 18 Temmuz Pazartesi kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 18 Temmuz Pazartesi kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. ​​​​​​​Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak.

TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeler güzergahındaki üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde önce İstanbul istikameti, çalışmanın bitmesinin ardından Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülecek. Kayseri-Kırşehir yolunun 114-116. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Çavdır-Söğüt yolunun 23-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Çavdır-Söğüt istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 0-5 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor. Ordu il sınırı-Koyulhisar yolunun 15-21. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor. Ezine-Küçükkuyu yolunun 42-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Küçükkuyu-Edremit yönünden çift yönlü sağlanıyor.

Tekman ayrımı-Muş il sınırı (Hınıs şehir geçişi) yolunun 23-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Artvin-Erzurum yolunun 0-40. kilometrelerinde yol şevi temizlik ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü ve aralıklarla trafiğe kapatılarak devam ediy