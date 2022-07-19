Hangi kara yolunda çalışma var? 19 Temmuz Salı kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 19 Temmuz Salı kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. ​​​​​​​Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Gerede-Kızılcahamam yolunun 19'uncu kilometresinde bulunan Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 2-6'ncı kilometreleri arasında (Karaburun-Zeytinler arası) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Edirne-Kırklareli yolunun 30-41'inci kilometreleri arasında yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Adapazarı-Karasu yolunun 40-41'inci kilometrelerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Beyşehir-Isparta yolunun 25-44'üncü kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor. Ankara-Konya Ayrımı-Bala-Kaman yolunun 32-36'ncı kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 0-1'inci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Toprakkale il yoluna yönlendiriliyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 114-116'ncı kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16'ncı kilometreleri arasında muhtelif kesimlerde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39'uncu kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.