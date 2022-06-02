Hangi kara yolunda çalışma var? 2 Haziran Perşembe kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 2 Haziran Perşembe kara yollarında son durum

ilesiyle ya da iş için Perşembe günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu nedenle 21.00-07.00 saatlerinde otoyolun her iki istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametlerden iki yönlü izin verilecek. Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 0-11. kilometrelerinde (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor.

Bu sebeple otoyolun İstanbul istikametinde sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor. İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1-8. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kesimi) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer bölümden iki yönlü sürdürülüyor.

Artvin-Erzurum yolunun 32-55. kilometrelerindeki 16 tünelde yapılan aydınlatma, elektrik ve elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün ve yarın 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek. Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31, Yenişehir-Bilecik yolunun 27-28, Seydişehir-Akseki yolunun 33-37, Kırıkhan-Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yozgat-Çorum yolunun 3-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.