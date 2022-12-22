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    Hangi kara yolunda çalışma var? 21 Aralık 2022 Perşembe kara yollarında son durum

    Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?
    • 22.12.2022 - 13:02
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    Hangi kara yolunda çalışma var? 21 Aralık 2022 Perşembe kara yollarında son durum

    Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

    Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

    Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

    Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

    Hangi kara yolunda çalışma var?

    AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor. Kızılcahamam-Ankara yolunun 45-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

    Balıkesir-İzmir yolunun 2-3. kilometrelerinde Küçükbostancı Köprüsü'ndeki genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor. Manisa-Turgutlu yolunun 1-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Çorum-Ankara yolunun İskilip ve Osmancık kavşaklarında farklı seviyeli kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

    Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Refahiye-İliç yolunun 66-68, Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.


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