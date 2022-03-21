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- Hangi kara yolunda çalışma var? 21 Mart Pazartesi kara yollarında son durum
Hangi kara yolunda çalışma var? 21 Mart Pazartesi kara yollarında son durum
Ailesiyle ya da iş için Pazartesi günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?
- AA
- 21.03.2022 - 11:12
Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.
Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.
Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...
21 MART HANGİ KARA YOLUNDA ÇALIŞMA VAR?
- Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
- Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde onarım çalışmaları sebebiyle yolun her iki istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
- Turgutlu-Salihli-Uşak yolunun 45-48. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
- Edirne-İstanbul yolunun 32-35. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
- Sinop-Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
- Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
- Söğüt-Seydikemer yolunun 50-59. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
- Cide-Şenpazar-Kastamonu yolunun 39-69. kilometrelerinde sel hasarları onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
- Elazığ-Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
- Refahiye-İliç yolunun 66-68. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.