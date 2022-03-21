Haberler

Yaşam Haberleri

Hangi kara yolunda çalışma var? 21 Mart Pazartesi kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 21 Mart Pazartesi kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için Pazartesi günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?