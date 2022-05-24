Hangi kara yolunda çalışma var? 24 Mayıs Salı kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 24 Mayıs Salı kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için Salı günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 0-11'inci kilometreleri arasında (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde trafik Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna aktarılarak Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun (Ankara-Bolu) il sınırı-Çamlıdere Kavşağı 18-19'uncu kilometrelerinde bulunan Tatlak Köprüsü'nde yapılacak tabliye ve üstyapı onarımı çalışmaları nedeniyle bu kesimde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Sapanca Kavşağı-Sakarya Kavşağı arası, TEİAŞ'a ait enerji nakil hatlarının demontaj çalışmaları nedeniyle iki yönlü ve 5-10 dakikalık aralıklarla kontrollü trafiğe kapatılacak. Çalışmalar, 25-26 Mayıs tarihlerinde gece yarısından sonra yapılacak. Taşucu-Silifke yolunun 50-54'üncü kilometreleri arasında (Boğsak mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 31 Mayıs'a kadar 15.15-16.15 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yozgat-Çorum yolunun 10-15'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü gerçekleştiriliyor. Tokat-Niksar yolunun 33-35'inci, Seydişehir-Akseki yolunun 33-37'nci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 31-40'ıncı kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yapılmakta olan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor. Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30'uncu kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları, Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6'ncı kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.