Hangi kara yolunda çalışma var? 25 Temmuz Pazartesi kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 25 Temmuz Pazartesi kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. ​​​​​​​Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 10-12. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönü sağ şerit trafiğe kapatılacak. İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım 2. ve 3. şeritten sağlanıyor.

Seben ayrımı-Nallıhan yolunun 2-8. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sürdürülüyor. Akhisar-Salihli yolunun 0-1. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Çerkeş-Ağacaköy-Işıkdağı yolunun 1-21. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bursa İnegöl yolunun 4-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü devam ediyor. Aydıncık-Silifke yolunun 33-35, 50-51 ve 53-54. kilometrelerinde Silifke-Taşucu-Ovacık arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15.15-16.15 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Mesudiye-Sivas yolunun 51-62. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Durağan-Vezirköprü yolunun 17. kilometresinde yarma şevinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Kürtün-Torul yolunun 44. kilometresinde heyelan meydana geldiğinden trafiğe kapanarak servis yolundan ulaşımı sağlanan Gümüşhane il sınırı-Kürtün-Torul-Maçka ayrımı yolu, yeni Kürtün Tüneli çıkışı istikametinden tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı.