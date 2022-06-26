Hangi kara yolunda çalışma var? 26 Haziran Pazar kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 26 Haziran Pazar kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Cide-Ağlı yolunun 68. kilometresindeki sel hasarı nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler 65. kilometreden itibaren Derelitekke-Alacak köy yolları üzerinden Azdavay-Ağlı ve servis yollarına yönlendiriliyor. Edirne-İstanbul yolunun 32-35. kilometrelerinde Selimpaşa Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 30-35. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden (Kırşehir-Kırıkkale) iki yönlü devam ediyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde (Arsan Köprülü Kavşağı mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Dalaman-Fethiye yolunun 11. kilometresinde Fethiye istikameti sağ şeritte meydana gelen oturma sebebiyle ulaşım sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 31-40. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerinde (Bandırma şehir merkezi) seviyeli kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Refahiye-İliç yolunun 66-68. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.