Hangi kara yolunda çalışma var? 27 Haziran Pazartesi kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 27 Haziran Pazartesi kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Eminlik Kavşağı-Niğde-Adana il sınırında bulunan Gedelözü viyadüğünde bakım çalışması nedeniyle ulaşım sol platformdan iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı Kavşağı-D100 ayrımı-Bolu Batı Kavşağı bağlantı yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Bolu Doğu ve Abant kavşaklarından devam ediyor. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu-Lapseki istikameti 0-1. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla 00.00-06.00 saatlerinde ulaşım her iki yönde tek şeritten sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun 135-136. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor. Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Sivas-Zara yolunun 24-31. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Kırşehir-Aksaray yolunun 6-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Cide-Ağlı-Kastamonu yolu, 68. kilometredeki sel hasarı nedeniyle trafiğe kapandı.

Bu kesimde ulaşım küçük araçlar için Cide-Ağlı yolu 65. kilometreden itibaren Derelitekke-Alacık köy yolları ile Azdavay-Ağlı yolu üzerinden yapılıyor. Samsun-Ankara yolunun 0-1. kilometrelerindeki Derecik Kavşağı'nda Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 0-30. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde şev temizlik ve çelik ağ uygulama çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle kısa sürelerle trafiğe kapatılan yolda ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.