Hangi kara yolunda çalışma var? 28 Mart Pazartesi kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 28 Mart Pazartesi kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için Pazartesi günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

28 MART HANGİ KARA YOLUNDA ÇALIŞMA VAR?

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun İzmir-Çeşme istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerindeki (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kocaeli-Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları dolayısıyla Yalova yönünde ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26, Çivril-Dinar yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolların bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor. Melenağzı-Akçakoca yolunun 6. kilometresindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trafik güvenliği için hafif tonajlı taşıtlar 6. kilometredeki servis yoluna, İstanbul istikametine gidecek ağır tonajlı taşıtlar Akçakoca-Düzce yoluna, İstanbul istikametinden gelenler ise Karasu-Sakarya yoluna yönlendiriliyor.

Alaca-Sorgun yolundaki çalışmalar dolayısıyla 20-21. kilometrelerde ulaşım kontrollü, 28-29. kilometrelerde ise bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 7-11. kilometrelerindeki (Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı-Demirciköy Tüneli girişi) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerindeki çökme sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 62. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Ereğli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım 61-65. kilometrelerde diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.