Hangi kara yolunda çalışma var? 29 Temmuz Cuma kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa- Dörtdivan kavşakları 7-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu il sınırı- Çamlıdere Kavşağı, 18-19. kilometreleri arasındaki Tatlak Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple, Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Çorlu-Kınalı ayrımı yolunun 35-38. kilometrelerinde Çorlu yönünde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım Silivri istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Ankara-Gölbaşı yolunun 5-8. kilometrelerinde yer alan yaya üst geçidinin sökülmesi nedeniyle saat 10.00'a kadar her iki istikamet trafiğe kapatılacak. Ulaşım alternatif güzergahlardan kontrollü olarak devam edecek. Osmancık-Merzifon yolunun 56-59. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun iki bandı trafiğe kapatıldığından, ulaşıma eski Çeltek servis yolundan izin veriliyor. Kayseri-Niğde yolunun 50-63. kilometrelerinde bakım onarım ve asfalt çalışması yapılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Gölbaşı-Adıyaman yolunun 16-19. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 33-35, 50-51 ve 53-54. kilometreleri Silifke-Taşucu-Ovacık arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15.15-16.15 saatlerinde ulaşım kontrollü olarak gerçekleştirilecek. İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nin, bölünmüş yolun İkizdere İspir yönünde bulunan tüpünde yapılacak elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Denizli-Antalya yolunun 0-19. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri öneme taşıyor.