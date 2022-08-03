Hangi kara yolunda çalışma var? 3 Ağustos Çarşamba kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 3 Ağustos Çarşamba kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeler arasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-İzmir Otoyolu'nun 18-19. kilometrelerinde, Aydın gişe alanı yıkım ve düzenleme çalışmaları sebebiyle muhtelif şeritler kapatılarak araç geçişleri kontrollü olarak gerçekleştirilecek. Anadolu Otoyolu'nun (Ankara-Bolu) İl Sınırı-Çamlıdere Kavşağı, 18-19. kilometreleri arasında bulunan Tatlak Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor. Osmaniye-Gaziantep yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Toprakkale il yolundan sürdürülüyor.

Denizli-Antalya yolunun 0-19. kilometreleri ile Söğüt-Seydikemer yolunun 0-59 kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Trabzon-Gümüşhane yolunun 31-40. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometreleri (Çamlıca mevkisi) ile Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerinde Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.