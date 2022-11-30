Hangi kara yolunda çalışma var? 30 Kasım 2022 kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var? 30 Kasım 2022 kara yollarında son durum...

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne-Kırklareli yolunun 30-41. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

TEM Otoyolu'nun Çerkezköy-Kınalı kavşakları Çeltik-Seymenler mevkisinde TEİAŞ tarafından enerji nakil havai hat montajı çalışması yapılıyor. Bu sebeple 01.00-06.00 saatlerinde 10-15 dakikalık aralıklarla otoyol trafiğe kapatılacak. Nazilli-Denizli yolunun 36. kilometresinde (Ortakçı mevkisi) otoyol çalışması dolayısıyla her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı.

Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. kilometrelerinde Ankara-İzmir YHT hattı inşaatı nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe-Urla kavşakları 3-5. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor. Kızılcahamam-Ankara yolunun 35-37. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerindeki (Derinkuyu Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle Derinkuyu istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Ankara-Niğde istikametinden iki yönlü izin veriliyor. Osmaniye-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 35-36. kilometrelerinde (İkisu Köprüsü) heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Kovancılar-Bingöl yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.