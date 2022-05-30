Hangi kara yolunda çalışma var? 30 Mayıs Pazartesi kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 30 Mayıs Pazartesi kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için Pazartesi günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1-8. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kesimi) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer bölümden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Subaşı-Büyükçekmece yolunun 14-25. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun Büyükçekmece ve Subaşı istikametlerinde ulaşım birer şeritten sağlanıyor.

İzmir-Manisa yolunun 13-14. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle bir şerit trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Zonguldak istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor. Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 50-52. kilometrelerinde hafriyat yüklü kamyonların karşıdan karşıya geçmeleri nedeniyle geçici kavşak oluşturuldu. Bu kesimde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Antalya-Kemer yolundaki tünellerde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 09.00-17.00 saatlerinde her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülecek. Mecitözü-Amasya yolunun 20-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Bursa-İnegöl yolunun 4-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Doğankent-Torul yolunun 4-35. kilometrelerindeki Günyüzü-1, Günyüzü-2, Elceğiz, Taşlıca, Kürtün, Özkürtün ve Kirazlık tünelleri ile Tirebolu-Doğankent yolunun 34. kilometresindeki Güvenlik Tüneli'nde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu sebeple söz konusu kesimlerde 08.00-18.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.