Hangi kara yolunda çalışma var? 31 Mart Perşembe kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 31 Mart Perşembe kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için Çarşamba günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

31 MART HANGİ KARA YOLUNDA ÇALIŞMA VAR?

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Kılıç-Orhangazi kavşakları 2-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle çalışma programına göre otoyolun İstanbul ve İzmir yönlerinde birer şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-6. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle her iki istikamette ulaşım tek şeritten sürdürülüyor. Osmaniye-Nurdağı yolunun 38-45. kilometrelerindeki yapım, Elazığ-Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme, İnebolu-Kastamonu yolunun 23-30. kilometrelerindeki sel hasarları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tokat-Sivas yolunun 37-42. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki (Borçka-Artvin kesimi) 10 tünel ve güzergahlarında yapılacak elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek. Söğüt-Seydikemer yolunun 5-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.