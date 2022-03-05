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- Hangi kara yolunda çalışma var? 5 Mart Cumartesi kara yollarında son durum
Hangi kara yolunda çalışma var? 5 Mart Cumartesi kara yollarında son durum
Ailesiyle ya da iş için Cumartesi günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?
- AA
- 05.03.2022 - 10:42
Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.
Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.
Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...
5 MART HANGİ KARA YOLUNDA ÇALIŞMA VAR?
- Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 köprüsündeki onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatıldı.
- Ulaşım, servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 17-18. kilometrelerinde heyelan meydana geldiğinden Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
- Suluova-Amasya yolunun 9-10. kilometrelerinde T1 tüneli içerisindeki elektrik-elektronik-elektromekanik ve tünel kontrol merkezi yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
- Çanakkale-Ezine yolunun 18. kilometresindeki İntepe viyadüğünde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
- Edirne-İstanbul yolunun 32-35. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
- Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde yol çöktüğünden ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Elazığ-Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
- Çivril-Dinar yolunun 0-3. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
- Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde yol yapım çalışması dolayısıyla 21.00-07.00 saatlerinde her iki yönde bulunan alt geçitler trafiğe kapatılacağından ulaşım yan yol bağlantılarından devam edecek.
- İzmir-Torbalı-Belevi yolunun 26-28. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.