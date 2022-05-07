Hangi kara yolunda çalışma var? 7 Mayıs Cumartesi kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 7 Mayıs Cumartesi kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için Cumartesi günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolunun Kırşehir bağlantı yolu 2'nci kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Söke-Milas yolunun 26'ncı kilometresinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Ermenek-Mut yolunun 18-19'uncu kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Dalaman-Fethiye yolunun 11'inci kilometresinde Fethiye istikameti sağ şeritte meydana gelen yolda oturma yüzünden Fethiye istikametinde ulaşım sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor. İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 0-1'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Orhangazi-İznik yolunun 0-22'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol ağır taşıt trafiğine kapatıldığından diğer taşıtların azami 30 kilometre/saat hızda kontrollü geçişi sağlanıyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34'üncü kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Osmancık-Merzifon yolunun 4-7'nci kilometrelerinde Badal Tüneli yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 17'nci kilometresinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47'nci kilometrelerinde şev koruma çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.