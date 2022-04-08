Hangi kara yolunda çalışma var? 8 Nisan Cuma kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 8 Nisan Cuma kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için Cuma günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli-Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları nedeniyle Yalova istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Muğla- Kale yolunun 24-27 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Melenağzı-Akçakoca-Alaplı yolunun 28-30. kilometrelerinde sanat yapısı yapım çalışmaları dolayısıyla Alaplı-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor. Pınarbaşı-Sarız yolunun 6-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü üzerindeki çalışma sebebiyle ulaşım kontrollü yapılıyor. Söğüt-Seydikemer yolunun 50-59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-27. kilometrelerinde Yeşilovacık-Aydıncık arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak devam ediyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerinde (Bandırma Şehir Merkezi) seviyeli kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Tortum-Uzundere yolunun 5-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 6-8. kilometrelerinde iksa duvarında meydana gelen yıkılma tehlikesi nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.