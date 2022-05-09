Hangi kara yolunda çalışma var? 9 Mayıs Pazartesi kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 9 Mayıs Pazartesi kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için Pazartesi günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli-Yalova yolunun 7. kilometresinde sinyalize kavşak çalışmaları nedeniyle Yalova istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 1-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Datça-Marmaris yolunun 40-49. kilometrelerindeki üstyapı ve asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Taşucu-Silifke yolunun 50-54. kilometrelerindeki (Boğsak mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 15.00-16.30 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Ezine-Küçükkuyu yolunun 42-43. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Dalaman-Fethiye yolunun 11. kilometresinde (Fethiye istikameti) sağ şeritte meydana gelen oturma nedeniyle ulaşım sol şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Tosya-Osmancık yolunun 3-5. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerindeki şev koruma çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Şırnak-Uludere yolunun 8-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.