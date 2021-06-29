Hangi ülkelerden Türkiye'ye uçuş yasaklandı? İçişleri'nden 6 ülke için uyarı

Hangi ülkelerden Türkiye'ye uçuş yasaklandı? İçişleri'nden 6 ülke için uyarı

İçişleri Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında ülkeye giriş tedbirleri konulu bir genelge gönderdi. Bu kapsamda 6 ülkeden Türkiye'ye uçuş yasaklandı. Peki hangi ülkelerden uçuş yasağı var?

Koronavirüsün mutasyona uğraması ve yeni tehlikelere yol açması Türkiye'yi harekete geçirdi.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine '1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge gönderdi.

Genelgede, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yazılan yazı ile diğer ülkelerde salgının seyrinde yaşanan gelişmeler de göz önünde bulundurularak 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren sınır kapılarında uygulanması gereken tedbirler belirtildi.

Bu kapsamda 6 ülkeden Türkiye'ye uçuşlar yasaklandı. Peki hangi ülkelerden Türkiye'ye girişler yasak? Uçuş yasağı olan ülkeler hangileri? İşte ayrıntılar...

HANGİ ÜLKELERDEN TÜRKİYE'YE UÇUŞ YASAKLANDI?

Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşlar bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu. Bu ülkelerden ülkemize doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecek.

Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak.

Karantinanın 14. gününün sonunda yapılacak. PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacak. PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14. günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacak.