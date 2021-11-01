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    Hangi ünlüler kasım ayında doğdu? İşte Akrep ünlüleri

    Kasım ayının gelmesiyle beraber, Akrep burçları doğum günlerini kutlama başladı. Akrep sezonunun başlamasının ardından, hangi ünlü isimlerin bu burca sahip olduğu merak konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 15:17
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 15:42
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    Hangi ünlüler kasım ayında doğdu? İşte Akrep ünlüleri

    Astrolojiyi takip edenler kasım ayının Akrep burçlarına özel bir ay olduğunu bilirken, takip etmeyenler ise detayları merak ediyor.

    Kasım ayı aşkı, tutkuyu ve ihtirası bir arada yaşayan Akrep burçlarının doğum günlerine işaret ediyor.

    Güneş 1 aylık Terazi seyrini sonlandırırken,  ekimin son haftasıyla birlikte yine 1 ay kalacağı Akrep burcuna yerleşti.

    Güneşin Akrep seyrine devam etmesi astrolojide "Akrep sezonu" olarak adlandırılıyor.

    Peki, Hangi ünlüler kasım ayında doğdu? Hangi ünlüler Akrep burcu? İşte detaylar...

    AKREP BURCU OLAN ÜNLÜER

    SELMA ERGEÇ: 1 KASIM

    Hangi ünlüler kasım ayında doğdu? İşte Akrep ünlüleri #1

    BERRAK TÜZÜNATAÇ: 2 KASIM

    Hangi ünlüler kasım ayında doğdu? İşte Akrep ünlüleri #2

    ALPEREN DUYMAZ: 3 KASIM

    Hangi ünlüler kasım ayında doğdu? İşte Akrep ünlüleri #3

    CAN YAMAN: 8 KASIM

    Hangi ünlüler kasım ayında doğdu? İşte Akrep ünlüleri #4

    GÖKÇE BAHADIR: 9 KASIM

    Hangi ünlüler kasım ayında doğdu? İşte Akrep ünlüleri #5

    AHMET KURAL: 10 KASIM

    Hangi ünlüler kasım ayında doğdu? İşte Akrep ünlüleri #6

    ŞEVVAL SAM: 11 KASIM

    Hangi ünlüler kasım ayında doğdu? İşte Akrep ünlüleri #7

    ALİ İL: 16 KASIM

    Hangi ünlüler kasım ayında doğdu? İşte Akrep ünlüleri #8

    AÇELYA TOPALOĞLU: 19 KASIM

    Hangi ünlüler kasım ayında doğdu? İşte Akrep ünlüleri #9

    HANDE DOĞANDEMİR: 22 KASIM

    Hangi ünlüler kasım ayında doğdu? İşte Akrep ünlüleri #10

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