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Hangi ünlüler kasım ayında doğdu? İşte Akrep ünlüleri

Hangi ünlüler kasım ayında doğdu? İşte Akrep ünlüleri

Kasım ayının gelmesiyle beraber, Akrep burçları doğum günlerini kutlama başladı. Akrep sezonunun başlamasının ardından, hangi ünlü isimlerin bu burca sahip olduğu merak konusu oldu.