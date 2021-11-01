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- Hangi ünlüler kasım ayında doğdu? İşte Akrep ünlüleri
Hangi ünlüler kasım ayında doğdu? İşte Akrep ünlüleri
Kasım ayının gelmesiyle beraber, Akrep burçları doğum günlerini kutlama başladı. Akrep sezonunun başlamasının ardından, hangi ünlü isimlerin bu burca sahip olduğu merak konusu oldu.
- Haber Merkezi
- 01.11.2021 - 15:17
- Güncelleme : 01.11.2021 - 15:42
Astrolojiyi takip edenler kasım ayının Akrep burçlarına özel bir ay olduğunu bilirken, takip etmeyenler ise detayları merak ediyor.
Kasım ayı aşkı, tutkuyu ve ihtirası bir arada yaşayan Akrep burçlarının doğum günlerine işaret ediyor.
Güneş 1 aylık Terazi seyrini sonlandırırken, ekimin son haftasıyla birlikte yine 1 ay kalacağı Akrep burcuna yerleşti.
Güneşin Akrep seyrine devam etmesi astrolojide "Akrep sezonu" olarak adlandırılıyor.
Peki, Hangi ünlüler kasım ayında doğdu? Hangi ünlüler Akrep burcu? İşte detaylar...
AKREP BURCU OLAN ÜNLÜER
SELMA ERGEÇ: 1 KASIM
BERRAK TÜZÜNATAÇ: 2 KASIM
ALPEREN DUYMAZ: 3 KASIM
CAN YAMAN: 8 KASIM
GÖKÇE BAHADIR: 9 KASIM
AHMET KURAL: 10 KASIM
ŞEVVAL SAM: 11 KASIM
ALİ İL: 16 KASIM
AÇELYA TOPALOĞLU: 19 KASIM
HANDE DOĞANDEMİR: 22 KASIM