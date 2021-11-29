Hanuka Bayramı 2021: Hanuka nedir, ne zaman ve kimler kutlar?

Hanuka Bayramı 2021: Hanuka nedir, ne zaman ve kimler kutlar?

Hanuka Bayramı'nda Yahudiler kültürel asimilasyona karşı manevi kurtuluşlarını kutlarlar. Peki Hanuka Bayramı nedir, nasıl kutlanır ve kimler kutlar? İşte detaylar...

Hanuka, İbrani takvimine göre Kislev'in 25. günü başlayıp sekiz gün süren bir Yahudi bayramıdır.

Kislev İbrani takvimine göre resmi yılın üçüncü ayıdır ve dini yılın dokuzuncu ayıdır. Gregoryen takvime göre Kasım-Aralık aylarına düşer. "Rüyalar ayı" olarak da bilinir.

Hanuka sözcüğü İbranice "adama, ithaf etmek" anlamlarına gelir. Bu bayramın tarihleri, Gregoryen takvimiyle her yıl değişiklik göstermektedir.

Bu bayram, Suriye-Yunan Kralı Antiohus ve ordularının, Makabiler tarafından bozguna uğratılıp, II. Bet-Amikdaş’ın putperestlerden kurtarılmasını ve tekrar Tanrı’ya adanmasını simgeler.

Peki Hanuka Bayramı ne zaman, hangi gün? Hanuka Bayramı nasıl ve kimler tarafından kutlanır? İşte Hanuka Bayramı 2021 hakkında...

HANUKA BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Hanuka Bayramı, 2021 yılında 28 Kasım 2021 Pazar ve 6 Aralık 2021 Pazartesi tarihleri arasına denk gelmektedir.

HANUKA BAYRAMI NASIL KUTLANIR?

Hanuka dini bir bayram olmadığı için Şabat günü dışındaki diğer bayram günlerinde iş yapılabilir ve hayat normal akışında devam eder.

Hanukiya adı verilen, Menora’ya benzeyip fazladan iki kolu daha olan, 9 kollu şamdanın kollarının yakılmasıyla kutlanılır.

Birinci gün bir tane, ikinci gün iki tane yakılır ve bayram boyunca her gün bir fazla kolun yanmasıyla devam eder.

Hanukiya’nın ortasındaki, diğerlerine göre daha yukarıda bulunan kola Şamaş ismi verilir ve bu kol her gün yanar.

Hanukiya evde iki yere konulabilir. Birincisi ve tercih edileni, yoldan geçen herkesin bu mucizeye şahit olabilmeleri için pencere önüne koymaktır. Diğeri ise, kapıdan içeri girerken hemen girişin soluna yerleştirmektir. Böylece kişi, kapıdan girerken, sağında Mezuza, solunda Hanukiya mitzvalarıyla çevrili olacaktır.

Hanukiya yanarken bir yerden bir yere taşınmaz. Söndükten sonra istenilen yere götürülebilir.