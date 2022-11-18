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    Harami Yaylası, sonbahar renklerine büründü

    Coğrafi konumu itibarıyla diğer yaylalardan ayrılan Harami, eşine az rastlanır manzaralar oluşturdu.
    • 18.11.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 12:03
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    Harami Yaylası, sonbahar renklerine büründü

    Yeşilırmak Nehri havzası üzerindeki Harami Yaylası, sonbahar aylarında göz kamaştırıyor.

    Mavi ile yeşilin buluştuğu yaylada mevsimin renkleri hakim durumda.

    Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası'na, ilçe merkezine yakın konumda bulunması dolayısıyla kısa sürede ulaşılabiliyor.

    Coğrafi konumu itibarıyla diğer yaylalardan farklı

    Tokat merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Harami Yaylası, sonbaharın gelmesiyle ziyaretçilerini sarı ve kırmızının tonlarıyla karşılıyor.

    Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Harami Yaylası'nın coğrafi konumu itibarıyla diğer yaylalardan farklı olduğunu söyledi.

    "Burada yaylaya çıkmıyoruz, iniyoruz"

    Yaylaların genellikle yükseklerde, dağların uç noktalarında olduğuna işaret eden Özer, "Ama burası tam tersi. Burada yaylaya çıkmıyoruz, yaylaya iniyoruz. Çünkü Almus'un en alt noktasındayız." dedi.

    Harami Yaylası, sonbahar renklerine büründü #1

    "Bütün yaylalara çıkıyoruz, Harami Yaylası'na iniyoruz"

    AA'nın haberine göre, geçiş güzergahında bulunan yaylanın isminin, geçmişte bölgede yol kesenler bulunması nedeniyle harami olarak kaldığını dile getiren Özer, şöyle devam etti:

    "Burada su olduğu için her zaman yaşam olmuş. Yaşam olduğu için, geçiş noktası da olduğundan haramiler yaşıyormuş. Burası çukurda olduğu için sera ve fide yetiştiriciliği merkezi olarak kullanılmış. Şimdi turizm merkezi olarak vatandaşımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Almus'un en güzel yaylalarından biri. Bütün yaylalara çıkıyoruz, Harami Yaylası'na iniyoruz."

    Harami Yaylası, sonbahar renklerine büründü #2

    "Yeşili, mavisi ayrı bir ton"

    Özer, yaylanın dört mevsiminin de farklı güzellikte olduğunu vurgulayarak, "Kışı, yazı, baharı ayrı güzel ama sonbaharda burası çok daha farklı bir güzelliğe bürünüyor. Yeşili, mavisi ayrı bir ton. Bütün hemşehrilerimizi, Türkiye'yi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

    Harami Yaylası, sonbahar renklerine büründü #3

    Harami Yaylası, sonbahar renklerine büründü #4

    Harami Yaylası, sonbahar renklerine büründü #5

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    Harami Yaylası, sonbahar renklerine büründü #11


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