Harçsız öğrenci pasaportu nasıl alınır, kaç TL?

25 yaş altındaki öğrenciler, "harçsız pasaport nasıl alınır" sorusuna yanıt arıyor. Peki öğrenci pasaportu nasıl alınır, harçsız pasaport kaç TL? İşte detaylar...

Pasaport sahibi olmak isteyen öğrenciler, harç ödeme yükünden kurtuluyor.

25 yaş ve altındaki öğrenciler için pasaport çıkartırken harç ücreti alınmıyor.

Öğrenci pasaportunun normal bodro pasaporttan tek farkı, harç ödenmemesidir.

25 yaşından küçük öğrenciler, eğitim amaçlı ya da tatil amaçlı olması fark etmeksizin yurt dışına çıkmak için harçsız bordo pasaporta başvurabilir.

Peki harçsız öğrenci pasaportu nasıl alınır? Öğrenci pasaport ücreti ne kadar? İşte merak edilenler...

Harçsız öğrenci pasaportu nasıl alınır?

Nüfus müdürlüğüne giderek pasaporta ve online başvuru yapabilirsiniz. Harçsız öğrenci pasaportu için gerekli belgeler ise şu şekildedir:

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,

Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,

Öğrencilerin harçsız pasaport başvurularında; "Öğrenci Belgesi" (Başvuru esnasında sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir.)

Başvuru öncesinde pasaport defter ve harç bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)

Harçsız pasaport ücreti 2022-2023

2022 yılında pasaport ücretlerindeki defter ücreti 225 TL'dir.

Pasaport defter ve harç bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir.