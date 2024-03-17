Harvardlı Profesör Henry Klassen müslüman oldu Kök hücre araştırmalarının öncülerinden olan Harvardlı Prof. Dr. Henry Klassn müslüman olurken Kelime-i şahadet getirip Abdullah Hak ismini aldı.

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ensonhaber.com

11 ayın sultanı Ramazan islam alemince heyecanla idrak ediliyor.

Maneviyatın bol olduğu bu ayda oruç ve özellikle Batı'da yaşayan Müslümanların İslami ritüelleri gayrimüslimlerin de dikkatini çekiyor.

Her yıl ramazan ayında İslamiyetle tanışan onlaraca insan hakikatle şerefleniyor.

Müslüman oldu

Bu kapsamda kök hücre araştırmalarının öncülerinden olan Harvardlı Prof. Dr. Henry Klassn müslüman oldu.

Kelime-i şahadet getirip müslüman olan Klassn, Abdullah Hak ismini aldı.

Klassn İslamiyet'e ilk adımını atarken o anlarda kameralar kayıttaydı.

Kök hücre çalışmalarıyla tanındı

Kök Hücre araştırmaları ve Retina Rejenerasyonu alanında öncü olan Prof. Dr. Henry Klassen, kalıtsal körlüğü tedavi etmek üzere kök hücresi çalışmalarıyla tanınmıştı.