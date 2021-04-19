Hasan Karadeniz ‘ülkemizin uzay macerasına tanık olmak onur verici oldu.’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görkemli bir törenle duyurduğu Türkiye uzay programı büyük ses getirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görkemli bir törenle duyurduğu Türkiye Uzay Programı büyük ses getirmişti. Tanıtım törenin İçeriği milletçe hepimizi heyecanlandırmış, törenin görsel sunumu ve sahne tasarımları da ses getirmiş, merak uyandırmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 19 Şubat 2021’de Ankara’da ses getiren bir tanıtım programı düzenledi. Türkiye’nin 20 yıllık hayali olan Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen görsel bir şölenle kamuoyu ile paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ay ile ilk temasın sağlanacağı ve uzaya bir Türk bilim insanının göndereceğinin açıklandığı o gece, uzay programının hedeflerinin yanı sıra etkinliğin görsel sunumu da uzun süre gündemden düşmedi.

HAFIZALARDAN SİLİNSİN İSTEMEDİK

Milli Uzay Programı töreninin arka planında yaşananları, katılımcılara adeta bir görsel şölen yaşatan gecenin organizasyonunu için uzay konsepti oluşturmak üzere birçok farklı teknik ve yöntem kullandıklarını kaydeden YRD İstanbul Genel Müdürü Hasan Karadeniz, Şanlıurfa Göbeklitepe yakınlarında ortaya çıkan ve daha sonra tanıtımın bir parçası olduğu anlaşılan monolitten, 360 derecelik dome çadır sistemine kadar gecenin tüm ayrıntılarını şöyle anlattı: “Tarihi bir günün yaşandığı bu projede bulunmaktan büyük gurur duyduk. Tanıtım için yaratıcı bir ekiple çalışmaya başladık. Öncelikle işin öneminin farkında olarak uzay konseptine uygun bir mekan hazırlamak için dome çadır kullanmaya karar verdik. Kubbe görünümlü bu çadır ile çelik bir iskeleti dairesel bir alan üzerine oturtmayı hedefledik. Dome çadırlar, zemine kurulacak sistemler olarak tasarlanmıştır. Oysa biz dome çadırı tavanda kullanmak için çılgın bir plan yaptık. Salonda bulunanların kendisini uzayda hissetmesi için bu olmazsa olmaz bir uygulamamız oldu. Dome çadır statik olarak buna uygun olmadığı için konstrüksiyonu taşıyacak, havada istediğimiz açıyı verebileceğimiz ve çadırın yerde olduğu kadar sağlam olacağı bir sistem tasarladık. Bu amaçla ışık ve hoparlör sistemlerinin istenilen yükseklikte asılarak kullanımı için gerekli olan yapı sistemi diye tanımlayabileceğimiz bir truss sistemini kullandık. 360 derece özel bir truss üreterek dome çadırı bu truss üzerine kurarak kaldırdık.

HASAN KARADENİZ '200 KİŞİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK.'

Güvenlik konusunda özel bir hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan YRD Genel Müdürü Karadeniz, “Kapalı bir salonda bu sistemi kurduğumuz için salona herhangi bir zarar gelmemesi ve güvenlikten taviz vermemek için bazı önlemler aldık. 32 motorla çadırı kaldırdık. İstanbul’daki hazırlık ve prova aşamaları dahil yaklaşık 15 gün süren çalışmalarda 200 kişi görev yaptı. Görsel sunumlarınızı sadece dome ile sınırlı tutmadık. Hazırladığımız prodüksiyonu, kavisli led ekranın yanı sıra dome çadır ekranını 22 projeksiyonla 360 derece esaslı olarak kullandık.” diye konuştu.

GÖKYÜZÜNE BAK AY’I GÖR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanıtım toplantısında Milli Uzay Programındaki 10 hedefi açıkladı. Türkiye'deki uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji ve projelerinin yer aldığı programı dünyaya ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Göbeklitepe yakınlarında bulunan metal monolite atıfta bulunarak “Gökyüzüne bak Ay'ı gör.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, programın en önemli hedefleri olarak Cumhuriyetin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirilmesi ve bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesini gösterdi.