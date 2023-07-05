Hasene kurban ile milyonlarca mazlum ve mağdura ulaştı Hasene Uluslararası İnsani Yardım Derneği, "Kurban ile kardeşlik sürsün" sloganıyla yürüttüğü kurban kampanyasıyla milyonlarca mazlum ve mağdura umut oldu.

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Kampanya, 95 ülke ve bölgede 450 gözlemcinin denetiminde gerçekleştirildi ve tam 252 bin 41 kurban hissesinin kesim ve dağıtımı gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 milyon 400 bin 390 aileye ulaşıldı ve mazlum ve mağdurların yüreğine dokunarak onlara yardım eli uzatıldı. Hasene, kardeşlik duygularını canlı tutmak ve insanlık değerlerini pekiştirmek adına yürüttüğü çalışmalarıyla, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca ihtiyaç sahibine umut verdi.

Hasene Derneği Başkanı Bekir Altaş, kampanyayı değerlendirdi ve şu açıklamayı yaptı: "Kurban organizasyonlarının toplumsal gelir eşitsizliğini gidermedeki önemi büyüktür. Bu organizasyonlar, bağışçılarımızın vekaletleriyle gerçekleştirdiğimiz kurban kesimleri ve dağıtımları sayesinde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaktadır. Bu yardımlar, ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olan insanlara ulaşarak onlara yeterli beslenme imkanı sunmaktadır. Aynı zamanda, gelir dağılımında adaletin sağlanmasına katkıda bulunarak toplumsal eşitsizliklerin azaltılmasına yardımcı olmaktadır."

Altaş, kurban organizasyonlarının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendirdiğini de belirtti. Bu organizasyonların, Müslüman toplumlar arasında kardeşlik duygusunu pekiştirerek birlikte hareket etme kabiliyetini artırdığına dikkat çekti. Aynı zamanda, bu organizasyonların insanları bir araya getirerek sosyal bağları güçlendirdiğini ve toplulukları birbirine bağladığını vurguladı.

Altaş, kampanyaya destek veren bağışçılara, gözlemcilere, gönüllülere ve temsilcilere teşekkürlerini iletti.