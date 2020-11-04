Hasibe nine, spor azmiyle gençlere örnek oluyor

Kırşehir'de, diz ağrılarından kurtulmak için gittiği hastanedeki fizyoterapistin yönlendirmesiyle spora başlayan 72 yaşındaki Hasibe nine, stadyumda müzik eşliğinde spor yapıyor.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Ahi Stadyumu yanında açtığı Sağlıklı Yaşam ve Sporcu Merkezine gelen çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 500'e yakın sporsever, "Mesafemi Kuruyorum, Sporumu Yapıyorum" projesine katılarak hem sağlıklı bir vücuda sahip oluyor hem de moral buluyor.

Koronavirüs tedbirlerinin aksatılmadan uygulandığı merkeze gelenler haftanın üç günü diyetisyen, fizyoterapist ve antrenör eşliğinde spor yaparak kilolarından kurtuluyor.

GENÇLERE ÖRNEK OLUYOR

Merkeze gelenler arasında yer alan 72 yaşındaki Hasibe Dernek, yaptığı açıklamada, hem sağlığına kavuşmanın hem de gençlere ve akranlarına örnek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Dernek, spor yapmaya başladıktan sonra sağlığında iyileşmeler hissettiğini vurguladı.

Ağrılarından kurtulmak için başladığı sporu uzun süredir devam ettirdiğini belirten Dernek, şöyle konuştu:

"Burada hocamızla spor yapıyoruz. O nasıl bir hareket gösterirse onu yapıyorum. Becerebildiğim kadar yapmaya çalışıyorum. Çok güzel bir duygu. Hocamızın sayesinde oluyor bu güzel gelişmeler. Hastaneye gittiğimde fizik tedavi doktoru hareket yapmamı istedi. Evde hareket yapamadım. Müzik ve böyle arkadaşlar olmadığı için evde tembelleştim. Buraya geldim hocaya teklif ettim 'Yaptığın kadar yapabilirsin.' dedi. Ben de yapmaya çalışıyorum."





"HER İŞİMİ KENDİM YAPMANIN ZEVKİNE VARDIM"

Spor yaparak sağlıklı bir hayata kavuştuğunu anlatan Dernek, spor yapmaya başlayınca oturup kalkmasının daha kolaylaştığını ifade etti.

Dernek, sporla enerji almaya başladığını vurgulayarak, "Önceleri bir su veren olsa masayı bir silen olsa diye bekliyordum. Şimdi her işimi kendim yapmanın zevkine vardım. Lezzet alıyorum. Spor yapalı çok rahatım. Sağlığımdan, ayaklarımın hareketinden memnunum. Merdivenleri çok rahat çıkıyorum. Arkadaşlarla yürürken arkada kalmıyorum. " dedi.

Çevresine de spor yapmayı tavsiye eden Dernek, açık havada spor yapmaktan çok memnun olduğunu, rahatladığını ve kuvvetlendiğini dile getirdi.