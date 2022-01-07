Hassas alan sayılan mekanlar nereler? 24.00'ten sonra müzik yasak...

"Hassas" kullanım alanlarındaki açık ve yarı açık eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra canlı müzik yayını yasaklandı. Peki hassas alan olarak geçen yerler nereler? İşte ayrıntılar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, eğlence yerlerinin çevresel gürültü kriterlerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, "Hassas" kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinde de 24.00-07.00 saatlerinde canlı müzik yayını yapılması yasaklandı.

Hassas olarak geçen mekanlar ise merak konusu oldu. Vatandaşların gündeminde "hassas alan nereler, hangi mekanlar" sorusu yerini aldı.

Peki müzik yasağı olan hassas alanlar nerelerdir? İşte detaylar...

HASSAS ALAN SAYILAN MEKANLAR

Yönetmelikte geçen "çok hassas" kullanımlar, konut, hastane, çocuk ve yaşlı bakımevleri, yatılı eğitim kurumları ve öğrenci yurtlarını, "hassas" kullanımlar, otel, okul ve dini tesisleri,"az hassas" kullanımlar ise idari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesislerini kapsıyor.

Bu mekan ve yapıların bulunduğu alanlarda konser, gösteri, miting, tören, festival ve benzeri açık hava faaliyetlerinin de 24.00-07.00 saatlerinde yapılması yasaklandı.