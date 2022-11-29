İnekleri rahatsızlanan aile tarafından çağırılan veteriner, hayvanın apseli bacağına iğne batırarak tüm iltihabın akmasını sağladı. O anlar binlerce kez izlendi.

Hayvanlarda da sıkça görülen iltihap rahatsızlığının tedavi yöntemi görenleri şaşkına çeviriyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ahırdaki bir ineğin bacağında büyük bir apse olduğu ve bacağının şiştiği görüldü.

İğne batırarak iltihabı boşalttı

Bunun üzerine inekleri için veteriner çağıran aile, tedavi anlarını da kayıt altına aldı.

Veteriner, ineğin apseli bacağına iğne batırmasıyla iltihabın vücudundan atılmasını sağladı.

Hasta ineğin bacağından akan iltihap şaşkına çevirdi VİDEO



Saniyelerce aktı

İğnenin açtığı delikten dışarı saniyelerce akan iltihap, inekte bulunan sıkıntıyı giderdi.

O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve binlerce kez izlendi.

İneğin bacağından akan iltihabı görenler gözlerine inanamadı.