Batman'da 111 yaşındaki Cemile Nine'ye pastalı Kadınlar Günü sürprizi Sason ilçe Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 111 yaşındaki Cemile Yıldırım'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü pasta sürpriziyle kutlandı.

İHA

Bugün Dünya Kadınlar Günü...

Cumhuriyet'in kuruluş yıllarının tanıklarından olan 7 çocuk ve 80'in üzerinde torun sahibi 111 yaşındaki Cemile Yıldırım'a, tedavi gördüğü Sason Devlet Hastanesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sürprizi yapıldı.

Pasta kesildi

Hastane Başhekim Vekili Dr. Zafer Özay ve beraberinde bulunan hastane yönetimi, Cemile Nine'nin Kadınlar Günü'nü kutlayarak pasta ile birlikte çeşitli hediyeler verdi.

"Cemile Nine'ye sağlıklı uzun ömürler diliyorum"

Başhekim Vekili Dr. Zafer Özay, hastanede tedavi görmekte olan 111 yaşındaki Cemile Nine'ye 8 Mart Kadınlar Günü münasebetiyle pastalı sürpriz bir kutlama etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Sağlık çalışanlarımız ile birlikte hazırladığımız pastayı odasına getirerek nine ile birlikte kestik. Çok mutlu olduğunu görmek bizleri de mutlu etti. Ben bu vesile ile bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, Cemile Nine'ye sağlıklı uzun ömürler diliyorum.” dedi.

Hastane yönetimine teşekkür etti

20 yıl önce terörle mücadelede oğlunu şehit veren Cemile Nine, 111 yaşında olduğunu ve kendisine hazırlanan Kadınlar Günü kutlamasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek hastane yönetimine teşekkür etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)