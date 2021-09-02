Hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz'in son durumu nasıl? Hastane 72 saat kritik dedi..

Yoğun bakıma alınan Mustafa Cengiz için hastaneden bir açıklama yapıldı. Bunun akabinde vatandaşlar, "Hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz'in son durumu nasıl?" sorusunu gündeme getirdi.

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan Cengiz için, önümüzdeki 72 saatin kritik olduğu öğrenildi.

Cengiz, geçtiğimiz aylarda yine hastaneye kaldırılmış ve beyninde tümör tespit edilmişti.

Çekilen MR sonrasında beyninde tümör (lezyon) tespit edilen Mustafa Cengiz'e, beyin radyoterapisi uygulanmıştı.

Bugün yine hastaneye kaldırılan Cengiz'in son durumunu merak edenler ise "Hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz'in son durumu nasıl?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz'in son durumu nasıl?

HASTANEYE KALDIRILAN MUSTAFA CENGİZ'İN SON DURUMU NASIL?

Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp, şu ifadeleri kullandı;

"Hastamız Mustafa Cengiz, evinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında hastanemize getirilmiş olup, planlanan işlemler sırasında nöbet geçirmiştir.

Kendisine acilen müdahale yapılmış ve durumu çok hızlı olarak kontrol altına alınmıştır.

Yapılan ilk değerlendirilmelerinde yaşamını tehdit eden bir bulgu saptanmayan Sayın Cengiz, halen yatan hasta servisinde takip altındadır."