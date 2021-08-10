Hastaneye kaldırıldı, basın toplantısı iptal edildi! Mustafa Cengiz'in sağlık durumu nasıl?

Galatasaray'ın eski Başkanı Mustafa Cengiz, bugün düzenleyeceği basın toplantısını sağlık sorunları nedeniyle iptal etmek zorunda kaldı. Peki Mustafa Cengiz'in sağlık durumu nasıl?

23 Ocak 2018 - 22 Haziran 2021 tarihleri arasında Galatasaray'ın başkanlığını yürüten Mustafa Cengiz, Disiplin Kurulu'na sevk edilmeleri üzerine bugün saat 15:00’te bir basın açıklaması yapacaktı.

Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Dilek Kutlu ve Ömer Cansever gibi önceki dönemin yöneticileri de eski başkan Cengiz’in yanında olacaktı.

Cengiz, basın toplantısında Burak Elmas yönetiminin aldığı Disiplin Kurulu kararına cevap verecekti.

Ancak Galatasaray'ın Eski Başkanı Mustafa Cengiz'in dün gece rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Peki Mustafa Cengiz'in sağlık durumu nasıl? İşte Mustafa Cengiz'in son durumu...

MUSTAFA CENGİZ'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Mustafa Cengiz, bugün düzenleyeceği basın toplantısını sağlık sorunları nedeniyle iptal etmek zorunda kaldı. Cengiz, sağlık kontrolleri için hastaneye gidecek.

Ajansspor muhabiri Burhan Can Terzi, basın toplantısının iptaline ilişkin, "Galatasaray Eski Başkanı Mustafa Cengiz’in sağlık problemi sebebiyle 15’teki basın toplantısı iptal edildi. Mustafa Cengiz, kontrol için hastaneye gidecek." dedi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi, haziran ayında yapılacak seçimi iptal kararına imza atan eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerini disipline sevk etmişti.

Elmas yönetimi aldığı kararla eski Galatasaray başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkındaki şikayeti işleme koymuş oldu.

ELMAS, TÜZÜĞÜ GÖSTERDİ

Başkan Elmas, eski başkanın disipline verilmesine gerekçe olarak Galatasaray Tüzüğü'nün 111. maddesini gösterdi.

İlgili maddede, ''Yönetim Kurulu, işbu Tüzük'ün 110.1 maddesi uyarınca yapılan başvuruları en geç 15 (on beş) gün içinde Disiplin Kuruluna sevk etmekle yükümlüdür.'' ifadeleri yer alıyor.