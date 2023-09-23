Hatay açıklarında dev mercan avı Akdeniz'de balıkçıların oltasına takılan dev trança mercan balığı hem balıkçıları hem görenleri şaşkına çevirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye karadaki yaban hayatı kadar denizlerdeki çeşitliliği ile de Akdeniz'in en önemli ülkelerinden biri.

Özellikle Akdeniz, zengin balık çeşitliliği ile olta ile ekstrem balıkçılığa da ev sahipliği yapıyor.

Hatay açıklarında dev av

Bu kapsamda Hatay açıklarında avlanan balıkçılar dev bir trança mercan balığı avladı.

Yetişkin bir erkeğin bel boyu uzunluğunda boyutlara sahip 20 kilonun üzerindeki balık, karşısında avcılar hayretini gizleyemedi.

Balıkçılar o anlarda çekilen şaşkınlık dolu görüntüleri paylaştı.

Balığın boyutları izleyenleri de şaşkına çevirdi.