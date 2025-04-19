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AA

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, nesli tehlike altında olan özel türleri yaşatmak için çaba gösteriyor.

Müdürlük, Hatay dağ ceylanı türünün korunması ve sürdürülebilir bir popülasyonla geleceğe aktarılması için de bir koruma ve izleme programı yürütüyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) son değerlendirmeleri kapsamında dünya genelinde yalnızca 3 bin birey kaldığı tespit edilen Hatay dağ ceylanı (Gazella gazella), Türkiye, İsrail, Filistin ve Ürdün sınır hattında dar bir coğrafyada yaşıyor.

HATAY'IN KIRIKHAN VE KUMLU İLÇELERİ ARASINDA

Bu ceylanlar Türkiye'de ise yalnızca Hatay'ın Kırıkhan ve Kumlu ilçeleri arasında, Suriye sınır hattına komşu yaklaşık 13 bin hektarlık Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda doğal yaşamını sürdürüyor.

MERKEZ 2014'TE KURULDU

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, 2014'te Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi'ni kurduklarını ve burada türün korunması noktasında çalışmalar sürdürdüklerini belirtti.

1.504 GAZELLA GAZELLA VAR

Merkezde bugün itibarıyla 51 bireyin bulunduğunu kaydeden Çokçetin, "Sağlık durumları ve sayıları uygun olan bireyleri zaman zaman doğal yaşam alanlarına salıyoruz. Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2013'te yapılan ilk envanter çalışmasında 235 birey sayılmışken yürütülen koruma çalışmaları neticesinde 2024 yılı itibarıyla bu sayı 1.504 bireye ulaştı." ifadelerini kullandı.

REHABİLİTASYONU YAPILAN HATAY DAĞ CEYLANLARI TEKRAR DOĞAYA KAZANDIRIYOR

Üretim merkezinde aynı zamanda annelerinden ayrı düşen, hastalanan veya yaralanan bireylerin rehabilitasyon çalışmalarının da yapıldığı bilgisini veren Çokçetin, "Rehabilitasyonu yapılan Hatay dağ ceylanlarını tekrar doğaya kazandırıyoruz. Türün korunması ve devamının sağlanması noktasında merkezimizde görevlendirdiğimiz personellerle birlikte 7 gün 24 saat güvenlik kameraları ile izleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CEYLANLARA SU TEMİN ETMEK İÇİN 2 SU KUYUSU AÇILDI

Ceylanların yaşam alanlarına su temini noktasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile çalışma yaparak iki ayrı noktada su kuyusu açtıklarını bildiren Çokçetin, koruma çalışmaları kapsamında bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği içinde çalıştıklarını kaydetti.