Hatay Haydarlar Gölü piknikçilerin gözdesi oldu

Hatay'ın Hassa ilçesindeki volkanik Haydarlar Gölü, piknikçilerin akınına uğradı. Göle gelenler, Amanos Dağları manzarası ve kayalar arasındaki konumu nedeniyle hayran kalıyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde yer alan Haydarlar Gölü, hafta sonu pikniğe gelen tatilcilerle doldu.

Volkanik patlama sonucu meydana gelen Haydarlar Gölü'ne gelenler, ailesiyle piknik yapmanın keyfini çıkarıyor.

Hassa'ya 4 kilometre mesafede olan göl; başta sakar meke, akbalıkçıl ve batağan olmak üzere çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.

HAVALAR ISINDI, PİKNİKÇİLİK BAŞLADI

Haydarlar Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte hafta sonları piknikçileri misafir ediyor. Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, doğal bir göl olan Haydarlar'ın birçok yabani kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirtti.

Yaz aylarında gölde suyun eksildiğini belirten Başkan Karataş, "Gölde su seviyesinin yıl boyunca düşmemesine çalışıyoruz. Bununla alakalı Tahtaköprü Barajı'ndan su takviyesi yapıyoruz. En büyük hedefimiz burayı turizme kazandırmak" dedi.