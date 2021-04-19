Hatay mutfağından eşsiz bir lezzet: Kaytaz böreği tarifi

Muhteşem görüntüsü ve lezzetiyle hem göze hem de damağa hitap eden kaytaz böreği, Hatay yöresinin sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Peki, kaytaz böreği nasıl yapılır? İşte kaytaz böreği tarifi..

Minik kase şeklindeki böreklerin içine doldurulan kıymalı harçla muhteşem bir lezzete kavuşan kaytaz böreği, evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz tarifler arasında yer alıyor.

Hem görüntüsü hem de muhteşem lezzeti ile damak tadına düşkün olan herkesin vazgeçilmezleri arasına girmeyi başaran kaytaz böreğinin ana malzemeleri arasında un, maya, şeker, tuz ve yağ yer alıyor.

Püf noktası ise hamurun yağla açılması ve iç harcında kullanılan nar ekşisidir.

Peki, karşı konulmaz lezzete sahip kaytaz böreği nasıl yapılır? İşte, kolay ve pratik bir börek tarifi arayışında olanlar için kaytaz böreği malzemeleri ve tarifi..

KAYTAZ BÖREĞİ MALZEMELERİ

Yarım paket yaş maya

1 çay bardağı ılık süt

1 tatlı kaşığı toz şeker

2-3 su bardağı un

3 yemek kaşığı zeytinyağı (hamuru açmak için)

3 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

300 gram kıyma

3 adet orta boy soğan

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı karabiber

KAYTAZ BÖREĞİ TARİFİ