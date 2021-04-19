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- Hatay mutfağından eşsiz bir lezzet: Kaytaz böreği tarifi
Hatay mutfağından eşsiz bir lezzet: Kaytaz böreği tarifi
Muhteşem görüntüsü ve lezzetiyle hem göze hem de damağa hitap eden kaytaz böreği, Hatay yöresinin sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Peki, kaytaz böreği nasıl yapılır? İşte kaytaz böreği tarifi..
- Haber Merkezi
- 19.04.2021 - 15:38
Minik kase şeklindeki böreklerin içine doldurulan kıymalı harçla muhteşem bir lezzete kavuşan kaytaz böreği, evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz tarifler arasında yer alıyor.
Hem görüntüsü hem de muhteşem lezzeti ile damak tadına düşkün olan herkesin vazgeçilmezleri arasına girmeyi başaran kaytaz böreğinin ana malzemeleri arasında un, maya, şeker, tuz ve yağ yer alıyor.
Püf noktası ise hamurun yağla açılması ve iç harcında kullanılan nar ekşisidir.
Peki, karşı konulmaz lezzete sahip kaytaz böreği nasıl yapılır? İşte, kolay ve pratik bir börek tarifi arayışında olanlar için kaytaz böreği malzemeleri ve tarifi..
KAYTAZ BÖREĞİ MALZEMELERİ
- Yarım paket yaş maya
- 1 çay bardağı ılık süt
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 2-3 su bardağı un
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı (hamuru açmak için)
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı tuz
İç harcı için:
- 300 gram kıyma
- 3 adet orta boy soğan
- Yarım demet maydanoz
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım tatlı kaşığı karabiber
KAYTAZ BÖREĞİ TARİFİ
- Öncelikle hamur malzemelerini bir kaba alın ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun.
- Hamuru üzerini nemli bir bezle örterek 20-30 dakika mayalanmaya bırakın.
- Hamur dinlenirken kaytaz böreği iç harcını hazırlayın.
- Soğanları minik minik doğrayın ve diğer malzemelerle iç harcı yoğurun.
- Dinlenen hamuru bezelere ayırın.
- Her beze için elinizi zeytinyağına sürün ve açın.
- Kare ya da yuvarlak şeklini verdiğiniz hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
- Böreklerin içine kıymalı harcı yerleştirin.
- Kızarana kadar önceden ısıtılmış 180-200 derece fırında pişirin.
- Kaytaz böreği hazır. Afiyet olsun..