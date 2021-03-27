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- Hatay polisi, vatandaşın arızalanan aracını itti
Hatay polisi, vatandaşın arızalanan aracını itti
Aracı arızalandığı için yolda kalan vatandaşa, polis ekipleri tarafından resmi araçla akü enerjisi sağlandı. Otomobilin çalışmasına yardımcı olan polisler, aracı iterek trafiğe çıkardı.
- DHA
- 27.03.2021 - 15:10
- Güncelleme : 27.03.2021 - 16:17
Hatay'ın İskenderun ilçesinin en yoğun noktalarından Şehit Pamir Caddesi'nde park halindeki otomobiline binen sürücünğn aracı arıza verdi.
Vatandaş otomobilinin çalışmaması nedeniyle çevredekilerden yardım istedi.
Bu sırada bölgeden geçen polis ekipleri, devreye girdi.
POLİSTEN AKÜ DESTEĞİ
Polisler, resmi araçtaki aküyle enerji desteği verdi. Takviye enerji yapılmasına rağmen otomobil çalışmadı. Bunun üzerine polis ekipleri, sürücünün direksiyona geçmesini istedi.
Hatay polisi, vatandaşın arızalanan aracını itti VİDEO
POLİSLER ARACI İTTİ
Polislerin ittiği otomobil çalıştı. Sürücü, polislere teşekkür edip, bölgeden ayrıldı. Vatandaşlar ise polisleri bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti.