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    Hatay polisi, vatandaşın arızalanan aracını itti

    Aracı arızalandığı için yolda kalan vatandaşa, polis ekipleri tarafından resmi araçla akü enerjisi sağlandı. Otomobilin çalışmasına yardımcı olan polisler, aracı iterek trafiğe çıkardı.
    • DHA
    • 27.03.2021 - 15:10
    • Güncelleme : 27.03.2021 - 16:17
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    Hatay polisi, vatandaşın arızalanan aracını itti

    Hatay'ın İskenderun ilçesinin en yoğun noktalarından Şehit Pamir Caddesi'nde park halindeki otomobiline binen sürücünğn aracı arıza verdi.

    Vatandaş otomobilinin çalışmaması nedeniyle çevredekilerden yardım istedi.

    Bu sırada bölgeden geçen polis ekipleri, devreye girdi.

    POLİSTEN AKÜ DESTEĞİ

    Polisler, resmi araçtaki aküyle enerji desteği verdi. Takviye enerji yapılmasına rağmen otomobil çalışmadı. Bunun üzerine polis ekipleri, sürücünün direksiyona geçmesini istedi.

    Hatay polisi, vatandaşın arızalanan aracını itti VİDEO

    POLİSLER ARACI İTTİ

    Polislerin ittiği otomobil çalıştı. Sürücü, polislere teşekkür edip, bölgeden ayrıldı. Vatandaşlar ise polisleri bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti.

    Hatay polisi, vatandaşın arızalanan aracını itti #1

    Hatay polisi, vatandaşın arızalanan aracını itti #2

    Hatay polisi, vatandaşın arızalanan aracını itti #3

    Hatay polisi, vatandaşın arızalanan aracını itti #4

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