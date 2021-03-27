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Hatay polisi, vatandaşın arızalanan aracını itti

Hatay polisi, vatandaşın arızalanan aracını itti

Aracı arızalandığı için yolda kalan vatandaşa, polis ekipleri tarafından resmi araçla akü enerjisi sağlandı. Otomobilin çalışmasına yardımcı olan polisler, aracı iterek trafiğe çıkardı.