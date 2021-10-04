Hatay sahillerinde petrol sızıntısı temizliği sürüyor

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının yol açtığı kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerindeki Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

PETROL ATIKLARI İMHA EDİLİYOR

Toplam 10 kişilik ekibin sahilden topladığı petrol atıkları, çöp poşetlerine konularak imha ediliyor.

Çalışmalara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.