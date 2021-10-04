Euro
10.2992
0.3%
Dolar
8.85
-0.06%
Altın
503.28
0.37%
Borsa
1.394
-0.51%
Bitcoin
433.658
3.15%
EXEN Coin
20.46
1.89%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 15 C

    Hatay sahillerinde petrol sızıntısı temizliği sürüyor

    Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının yol açtığı kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.
    • AA
    • 04.10.2021 - 23:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay sahillerinde petrol sızıntısı temizliği sürüyor

    Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerindeki Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

    PETROL ATIKLARI İMHA EDİLİYOR

    Toplam 10 kişilik ekibin sahilden topladığı petrol atıkları, çöp poşetlerine konularak imha ediliyor.

    Çalışmalara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.

    Hatay sahillerinde petrol sızıntısı temizliği sürüyor #1

    Hatay sahillerinde petrol sızıntısı temizliği sürüyor #2

    Hatay sahillerinde petrol sızıntısı temizliği sürüyor #3

    Hatay sahillerinde petrol sızıntısı temizliği sürüyor #4

    Hatay sahillerinde petrol sızıntısı temizliği sürüyor #5

    Hatay sahillerinde petrol sızıntısı temizliği sürüyor #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir