Hatay ve Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için 23 Nisan etkinliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgelerinde düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi.

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ensonhaber.com

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara'nın yanı sıra deprem bölgelerinde kutlama etkinlikleri gerçekleştirdi.

Bakanlık Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerde, Hatay ve Kahramanmaraş'ta çocuklar için oyun parkurları, tiyatro gösterileri, beceri ve zeka oyunları, bilgi yarışmaları gibi pek çok aktivite yer aldı.

Afetzede çocuklar, 23 Nisan etkinliklerinde bolca eğlendi ve keyifli vakit geçirdi.

Sıfır atık çalışmalarına yoğun ilgi

Dün Hatay’da bugün de Kahramanmaraş’ta düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliklerinde, çocuklar Sıfır Atık standına da büyük ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık çalışmaları hakkında bilgilendirilen çocuklar, uygulamalı olarak atıkları ayrıştırma fırsatı da buldu. Birbirinden renkli etkinliklerde oyun parkını dolduran çocuklara ikramlar da yapıldı.

"Bakan amcamıza sevgilerimizi iletiyoruz"

25 Nisan’da Hatay’da, 26 Nisan’da ise Kahramanmaraş’ta gerçekleşen etkinlere katılan çocuklar, doyasıya eğlendi. Depremzede çocuklar hem kaliteli hem de eğlenceli vakit geçirdiklerini belirterek,

Kaydıraktan kaydık, balon parkta oynadık, sihirbaz gösterilerini izledik. Her şey mükemmeldi. Çok eğleniyoruz, çok güzel vakit geçiriyoruz. Bu etkinliği düzenlediği için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Buradan Bakan Amcamıza sevgilerimizi iletiyoruz, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz.

diyerek sevinçlerini paylaştı.

"Çocuklar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz"

Çocuklar gibi etkinlikten mutlu ayrılan aileler de, “Çocuklar çok mutlu oluyor. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Buna vesile olanlardan Allah razı olsun.” açıklamalarında bulundular.

Depremzede çocukların yüzünü güldüren 23 Nisan etkinlikleri, 27 Nisan’da Adıyaman’da, 28 Nisan’da da Malatya’da da devam edecek.