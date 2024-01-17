Hatay'da 14 kişiyi kaybetti... Depremde bir tek kendisi sağ kurtuldu 14 kişinin vefat ettiği apartmanın enkazından sağ kurtulmayı başaran Mehmet Ali Gezer, depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamıyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en fazla hasar Hatay'da meydana geldi.

Özellikle Antakya'da çok sayıda ev yıkılırken, birçok vatandaşımız ise hayatını kaybetti.

Depremde Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Gezer Ailesi'nin 3 katlı apartmanı da yıkıldı.

Aile apartmanında yaşayan 15 kişiden 14’ü hayatını kaybederken, 17 yaşındaki Mehmet Ali Gezer enkazdan sağ kurtarıldı.

Depremde; 42 yaşındaki babası Hüseyin, 36 yaşındaki annesi Zeynep, 7 yaşındaki kardeşi Yusuf ve 14 yaşında kardeşi Abdulkadir’i kaybeden Gezer, depremin üzerinden aylar geçse de yaşadıklarını unutmadı.

"Ben hala nasıl çıktığımı sorguluyorum"

Depremin 12. saatinde akrabaları tarafından enkazdan çıkarıldığını dile getiren Mehmet Ali Gezer, “Deprem sırasında yarı uyanıktım, yeni uyumuştum. Deprem olduğunu anladığımızda bayağı korkmuştuk. Ailecek hepimiz bir araya geldik, sonra apartman direkt yıkıldı. Direkt yana yattı, daha sonra enkazda ailem kucağımdaydı neredeyse. Hep birlikte yan yanaydık ve onların seslerini duyuyordum.

Yaklaşık 12 saat sonra amcam ve akrabalarımız beni kurtardı. Apartmanda 15 kişi yaşıyordu, sadece ben sağ çıktım. Geriye kalan herkes vefat etti. Ben hala nasıl çıktığımı sorguluyorum.” dedi.

"Ailem hep aklımda"

Ailesinin acısını her an yaşadığını dile getiren Gezer, “Annem, babam ve 2 kardeşim vefat etti. Düşüncelerim hiç değişmedi hala çok üzgünüm. Anlamlandıramıyorum ve hep ailemden birini kaybedersem ne olur diye düşünüyordum.

Hepsini bir anda kaybedeceğim aklımın ucundan geçmezdi. Hasret gideremiyorum ailem hep aklımda, unutmak imkansız neredeyse. Her an aklımdalar.” ifadelerini kullandı.

Depremde kardeşinin ailesi başta olmak üzere birçok yakınını kaybettiğini dile getiren Ali Gezer de, “Depremde; kardeşim ve ailesi başta olmak üzere akrabalarımı kaybettim. Bu süreç hepimizde derin yaralar bıraktı. Rabbimden gelen bir acı, canlarımız, ciğerlerimiz gitti." şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)