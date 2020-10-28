Hatay'da 17 yaşındayken şiddet nedeniyle evden kaçan kişi aranıyor

72 yaşındaki Fatma Esmeroğlu, oğlunu 40 yıldır göremediğini söyledi. Oğluna seslenen Esmeroğlu, "Dünya gözüyle göreyim seni" çağrısı yaptı.

Hatay'ın Defne ilçesinde Fatma Esmeroğlu, 17 yaşındayken eşi ve eşinin ailesi tarafından gördüğü şiddetten kaçarak evi terk eden oğlu Adil Esmeroğlu'nu 40 yıldır arıyor.

İlçeye bağlı Sinanlı Mahallesi'nde tek odalı bir evde yalnız yaşayan Fatma Esmeroğlu, tek dileğinin oğluna kavuşmak olduğunu kaydetti.

"ÇOK ŞİDDET GÖRDÜ"

10 çocuğundan ilki olan Adil Esmeroğlu’nun şu an 57 yaşında olduğunu dile getiren anne Esmeroğlu, "Ailemizden dolayı, babasından dolayı kayboldu, gitti. Çok şiddet görürdü çocuk. Ölü mü sağ mı bilmiyorum. Ölmeden oğlumu görmek istiyorum." dedi.

ÜMİDİNİ KAYBETMEDİ

Kaybolduktan sonra Asi Nehri’nden bir ceset çıkarıldığını ve kıyafetlerini kendisine getirdiklerini anlatan Esmeroğlu, onun oğlu olduğuna inanmadığını, ümidini kaybetmediğini söyledi.





"NEREDEYSEN GEL, GÖREYİM"

Konuşmasında oğluna seslenen 72 yaşındaki Esmeroğlu, "Adil oğlum, çok özledim seni. Bana bir şey olmadan gel göreyim seni. Yaşlandım artık ben oğlum, neredeysen gel, göreyim ya da sesini duyayım. Ben, ölene kadar umudumu kesmiyorum. Lütfen nerede olursan ol, dünya gözüyle bir göreyim seni." diye konuştu.