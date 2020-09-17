Hatay'da 2 bacağı ve 1 kolu olmayan minik Mustafa, protez istiyor

Hatay'da 2 bacağı ve 1 kolu olmayan minik Mustafa, protez istiyor

Doğuştan iki bacağı ve bir kolu olmayan, diğer kolu da normal gelişim göstermeyen 4 yaşındaki Mustafa, protez takılması için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan El Nezzel Ailesi, bir kolu ve bacakları olmadan dünyaya gelen, diğer kolu da normal gelişim göstermeyen 4 yaşındaki Mustafa El Nezzel'e ülkelerinde protez kol ve bacak taktıramayınca Türkiye'ye sığındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşerek yakınlarının evinde kalan aile, maddi durumları iyi olmadığı için burada da çocuklarına protez taktıramadı.

"ARKADAŞLARI GİBİ YÜRÜMEK İSTİYOR"

Mustafa'nın savaş sırasında bir bacağını kaybeden babası Munzir El Nezzel (31) ise oğlunun arkadaşları gibi yürümek istediğini belirtti.

El Nezzel, "Oğluma protez kol ve bacak yapılması için Türk devletinden, hayırseverlerden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek bekliyoruz." diye konuştu.

"ERDOĞAN AMCA BANA YARDIM ET"

Minik Mustafa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyerek, "Erdoğan Amca, yürümem için bana yardım et." dedi. Öte yandan minik Mustafa, kol ve bacakları olmamasına rağmen amuda kalkıyor, yerde yuvarlanıp sürünerek oyuncaklarıyla oynuyor.