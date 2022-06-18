Petrol
113.61
-5.17%
Euro
18.1855
-0.49%
Dolar
17.325
0.15%
Altın
1.024
-0.85%
Borsa
2533
1.93%
Bitcoin
313.469
-12.85%
BTXN Coin
7.62
-8.85%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Hatay'da 2 ölü kaplumbağa sahile vurdu

    Hatay Samandağ'da bulunan sahilde 2 ölü deniz kaplumbağası bulundu.
    • 18.06.2022 - 22:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay'da 2 ölü kaplumbağa sahile vurdu

    Hatay'ın Samandağ ilçesinde deniz kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, sahile vurmuş 2 kaplumbağayı fark etti.

    Deniz kaplumbağalarının büyüklüğünü gören vatandaşlar yetkililere haber verdi.

    Nesli tükenmekte olan yeşil deniz kamlumbağası olduğu anlaşıldı

    İHA'nın haberine göre, ölü bulunan kaplumbağalardan birinin nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yeşil deniz kaplumbağası olduğu, diğerinin de caretta caretta olduğu anlaşıldı.

    Hatay da 2 ölü kaplumbağa sahile vurdu #1

    Hatay da 2 ölü kaplumbağa sahile vurdu #2

    Hatay da 2 ölü kaplumbağa sahile vurdu #3

    Hatay da 2 ölü kaplumbağa sahile vurdu #4


    İlginizi Çekebilir

    Erzurum'daki hastanede tedavi gören çocuklar karne aldı
    3. Sayfa

    Erzurum'daki hastanede tedavi gören çocuklar karne aldı

    Galatasaray'ın yeni sezon iç saha forması tanıtıldı
    Futbol

    Galatasaray'ın yeni sezon iç saha forması tanıtıldı

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Görüş Bildir