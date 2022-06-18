Hatay'da 2 ölü kaplumbağa sahile vurdu

Hatay Samandağ'da bulunan sahilde 2 ölü deniz kaplumbağası bulundu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde deniz kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, sahile vurmuş 2 kaplumbağayı fark etti.

Deniz kaplumbağalarının büyüklüğünü gören vatandaşlar yetkililere haber verdi.

Nesli tükenmekte olan yeşil deniz kamlumbağası olduğu anlaşıldı

İHA'nın haberine göre, ölü bulunan kaplumbağalardan birinin nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yeşil deniz kaplumbağası olduğu, diğerinin de caretta caretta olduğu anlaşıldı.