Hatay'da 28 yıllık evli çifte nişan töreni sürprizi

Payas'ta Mümtaz-Yasemin çiftinin nişan töreni olmadığını öğrenen çocukları, 28 yıl sonra nişan tatlısı düzenledi.

Hatay’ın Payas ilçesinde 48 yaşındaki Mümtaz Altınsoy, 28 yıl önce Kıbrıs’ta vatani görevini yaptığı sırada aynı mahalleden aşık olduğu Yasemin’i görücü usulü başka bir ailenin oğullarına isteyeceğini öğrendi.

Bunun üzerine Altınsoy, kendi ailesini ikna ederek Yasemin’i, ailesinden istetti.

İki aile arasında damat olmadan nişan yapıldı. Mümtaz Altınsoy, vatani görevini tamamladıktan sonra eşi Yasemin ile evlenerek dünyaevine girdi.

Çocuklardan anne babalarına nişan töreni

1 erkek ve 2 kız çocukları olan Altınsoy çiftinin evlilik hikayesini öğrenen çocukları, anne ve babasına sürpriz yaparak gittikleri bir düğünde "nişan tatlısı" kestirdi.

Çift birbirine tatlı ikram etti

İHA'nın haberine göre, sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen Altınsoy çifti, kestikleri tatlı dilimlerini birbirlerine ikram etti.