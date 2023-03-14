Asrın felaketinden en çok etkilenen şehirlerden olan Hatay’ın birçok köyünde büyük yıkım yaşandı.
Hassa ilçesindeki 245 haneli Hacılar köyünde deprem sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda vatandaş yaralandı ve evsiz kaldı.
Depremde evini kaybeden vatandaşlardan Bestami Kodaz, o gece yaşananları ve ailesini hayatta tutan olayı anlattı.
Kodaz, depremi hissettikleri anda dışarı çıkmaya çalıştıklarını ancak yaşadıkları evin üzerlerine yıkıldığını söyledi.
Betonlar alt kattaki depoda duran minibüs ile traktörün üzerine düşünce bir yaşam alanı oluştu ve ailesi ile birlikte hayatta kaldı.
"Araba bizi sıkışmaktan kurtardı"
Konuşurken sık sık duraklayarak gözyaşı döktüğü görülen Bestami Kodaz, şu ifadeleri kullandı:
Deprem olduğunu ilk anda duyduk. O anda geçer diye bekledik, geçmeyince dışarı çıkmaya çalıştık. Tam merdivenlere geldiğimizde evimiz çöktü. Dört kişiydik. Gördüğünüz yerden buraya düştük. Beton da arabanın altında kaldı, bizi sıkışmaktan kurtardı. Traktör de enkazın altındaydı. Traktör ve minibüsün sayesinde biz canımızı kurtarmış olduk, o aradan çıktık. Eşim ve iki de oğlumlaydık. Ufak tefek sıyrıklarla çıktık. Hanımın kolunda kırık var, bir oğlumun başı yarıldı.