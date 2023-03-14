Hatay'da 4 kişi, araçları sayesinde enkazdan sağ çıktı Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşadığı evi yıkılan depremzede, minibüs ve traktörü sayesinde betonların altında kalmaktan kurtulduklarını anlattı.

Asrın felaketinden en çok etkilenen şehirlerden olan Hatay’ın birçok köyünde büyük yıkım yaşandı.

Hassa ilçesindeki 245 haneli Hacılar köyünde deprem sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda vatandaş yaralandı ve evsiz kaldı.

Depremde evini kaybeden vatandaşlardan Bestami Kodaz, o gece yaşananları ve ailesini hayatta tutan olayı anlattı.

Kodaz, depremi hissettikleri anda dışarı çıkmaya çalıştıklarını ancak yaşadıkları evin üzerlerine yıkıldığını söyledi.

Betonlar alt kattaki depoda duran minibüs ile traktörün üzerine düşünce bir yaşam alanı oluştu ve ailesi ile birlikte hayatta kaldı.

"Araba bizi sıkışmaktan kurtardı"

Konuşurken sık sık duraklayarak gözyaşı döktüğü görülen Bestami Kodaz, şu ifadeleri kullandı: