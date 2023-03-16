Hatay'da 5 evi ve 1 dükkanı yıkılan gurbetçi: Bir canımız kaldı Almanya'da çalışıp yıllarca biriktirdiği parayla Antakya'da 5 daire ve 1 dükkan alan Şenay Kundak, her şeyini kaybederken, bir umut enkaz altında kalan değerli ziynet eşyalarının çıkarılmasını bekliyor.

Asrın felaketi 11 il içinde en büyük yıkımı Hatay’da oluşturdu.

Antakya’nın neredeyse yerle bir olduğu depremde, 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Şenay Kundak’ın yıllarca Almanya’da çalışarak aldığı 5 ev ve 1 dükkanı da enkaza dönüştü.

Şenay Kundak ve 5 kişilik ailesi ise depremden sağ olarak kurtuldu.

Akevler Mahallesi’nde 8 katlı apartmanın 4. katında yaşayan Kundak’ın dairesi, ilk depremde büyük bir gürültüyle 2'nci kata kadar çöktü.

Balkondan çıkarak kurtuldular

Alttaki iki katta kalanlar hayatını kaybederken, Kundak’ın ailesi ise balkondan zemine atladı. Depremin ardından büyük bir şok yaşayan aile, Bolu’da yaşayan kızlarının yanına gitti.

3 gündür çalışmaları takip ediyor

Evinin enkazının kaldırılacağı haberini almasıyla Antakya’ya gelen Kundak, 3 gündür çalışmaları yakından takip ediyor. Kundak, enkaz arasından yaklaşık 1 milyon değerinde ziynet ve para olan çantasını bulmaya çalışıyor.

"Bir canımız kaldı ona da şükür"

Depreme uykuda yakalandıklarını anlatan Kundak, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı: