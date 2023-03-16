Hatay'da 5 evi ve 1 dükkanı yıkılan gurbetçi: Bir canımız kaldı

Asrın felaketi 11 il içinde en büyük yıkımı Hatay’da oluşturdu.
Antakya’nın neredeyse yerle bir olduğu depremde, 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Şenay Kundak’ın yıllarca Almanya’da çalışarak aldığı 5 ev ve 1 dükkanı da enkaza dönüştü.
Şenay Kundak ve 5 kişilik ailesi ise depremden sağ olarak kurtuldu.
Akevler Mahallesi’nde 8 katlı apartmanın 4. katında yaşayan Kundak’ın dairesi, ilk depremde büyük bir gürültüyle 2'nci kata kadar çöktü.
Balkondan çıkarak kurtuldular
Alttaki iki katta kalanlar hayatını kaybederken, Kundak’ın ailesi ise balkondan zemine atladı. Depremin ardından büyük bir şok yaşayan aile, Bolu’da yaşayan kızlarının yanına gitti.
3 gündür çalışmaları takip ediyor
Evinin enkazının kaldırılacağı haberini almasıyla Antakya’ya gelen Kundak, 3 gündür çalışmaları yakından takip ediyor. Kundak, enkaz arasından yaklaşık 1 milyon değerinde ziynet ve para olan çantasını bulmaya çalışıyor.
"Bir canımız kaldı ona da şükür"
Depreme uykuda yakalandıklarını anlatan Kundak, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:
Bizim bina 8 katlıydı. Biz dördüncü kattaydık, iki kat aşağı indik. Bizim altımızdaki katlardaki herkes öldü. 14 kişi vefat etti. Bizim kat da çökmeye devam etseydi ölürdük. Almanya'da yaptığım birikimle 5 daire ve 1 dükkan aldım. Şu an hiçbir dairem kalmadı. Depremin ardından Bolu’ya kızımın evine taşındık. Valilikten bilgi geldi enkazın başına gelebileceğimiz yönünde. Burası yaşadığım evdi, enkazda para ve altınlarımı bulmak için geldik. 3 gündür geliyorum ama hiçbir şey bulamadık. Umudumuz da kalmadı, tozun içinde kaldık. Tüm birikimlerimiz yıkıldı. Elimizde hiçbir şey kalmadı, bir canımız kaldı. Ona da şükür.